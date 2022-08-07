Режиссер Шахназаров объяснил свое нежелание работать со звездами КВН

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров предпочитает не приглашать в свои фильмы артистов КВН, а также звезд эстрады. Режиссер констатировал, что с ними трудно работать, поскольку их трудно изменить, передает «АиФ».
«А те, из КВН, с эстрады, вроде бы артисты, но они все с претензией. Это очень плохо. Их трудно переломить, поэтому они и выглядят самими собой на экране и не вживаются в роль персонажа», — пояснил Шахназаров.
Ранее режиссер Карен Шахназаров высказался об уехавшей за границу актрисе Чулпан Хаматовой.