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Режиссер Шахназаров объяснил свое нежелание работать со звездами КВН

Режиссер Шахназаров объяснил свое нежелание работать со звездами КВН
Комсомольская правда/Global Look Press

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров предпочитает не приглашать в свои фильмы артистов КВН, а также звезд эстрады. Режиссер констатировал, что с ними трудно работать, поскольку их трудно изменить, передает «АиФ».

«А те, из КВН, с эстрады, вроде бы артисты, но они все с претензией. Это очень плохо. Их трудно переломить, поэтому они и выглядят самими собой на экране и не вживаются в роль персонажа», — пояснил Шахназаров.

Ранее режиссер Карен Шахназаров высказался об уехавшей за границу актрисе Чулпан Хаматовой.

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