Режиссер Родин рассказал о тяжелом периоде Пугачевой в начале 90-х

«Когда она первый раз исполнила эту песню на “Славянском базаре”, то зал плакал. Аплодисменты были такие, как будто она сольный концерт дала. Она поняла, что вернулась второй раз в ту же реку популярности», — поделился режиссер на YouTube-канале «Центральное Телевидение».