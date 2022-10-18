Режиссер Родин рассказал о тяжелом периоде Пугачевой в начале 90-х

Режиссер Роман Родин сообщил, как певица Алла Пугачева столкнулась с трудностями в начале 1990-х. Популярность и доходы артистки резко снизились.
Исполнительница сделала неудачную липосакцию, которая могла лишить ее жизни. После произошедшего Примадонну настигло депрессивное расстройство. Звезда не создавала новые хиты, а сцена в это время обретала новые таланты.
Решающей в череде неудач стала композиция «Позови меня с собой». Она исполнила ее во время выступления на «Славянском базаре». Хит вернул славу эстрадной певице.
«Когда она первый раз исполнила эту песню на “Славянском базаре”, то зал плакал. Аплодисменты были такие, как будто она сольный концерт дала. Она поняла, что вернулась второй раз в ту же реку популярности», — поделился режиссер на YouTube-канале «Центральное Телевидение».
Автором песни является Татьяна Снежина, которая написала ее в 1993 году. Однако известность композиция обрела после смерти Снежиной. Ее брат передал трек Алле Пугачевой.