Режиссер Радзюкевич раскрыл причину ссоры звезды «Сватов» Кошмал с Добронравым и Кравченко

Режиссера сериала «Сваты» Эдуард Радзюкевич объяснил причину ссоры украинской актрисы Анны Кошмал с ее коллегами Федором Добронравовым и Татьяной Кравченко.
Кинематографист предположил, что могло стать причиной такого поведения артистки. По его словам, исполнительница роли Жени Ковалевой просто пытается таким образом пропиариться.
«Сейчас кто во что горазд, лишь бы засветиться. Это однозначно какая-то дешевая самореклама, начали забывать про девочку, вот она о себе и напоминает», — заявил Радзюкевич в разговоре с News.ru.
Ранее Кошмал резко высказывалась в адрес своих коллег по «Сватам». Ей не понравилось, что Кравченко и Добронравов не комментируют ситуацию на Украине.