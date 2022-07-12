Режиссер “Пятидесяти оттенков серого” снимет байопик о певице Эми Уайнхаус

Эми Уайнхаус

Режиссер Сэм Тейлор-Джонсон, известная по фильму “Пятьдесят оттенков серого”, снимет байопик Back To Black, посвященный жизни певицы Эми Уайнхаус, которая умерла в 2011 году в возрасте 27 лет. Проект уже получил одобрение отца певицы Митча Уайнхауса.

Сценарий был написан Мэттом Гринхалгом, и сейчас работа над фильмом идет быстрыми темпами — известно, что Тейлор-Джонсон начнет поиск актрисы на роль Уайнхаус в ближайшие недели.

Фильм расскажет о жизни и музыке Уайнхаус, которая начинала как подающая надежды джазовая певица из Северного Лондона, а затем стала музыкальной суперзвездой, обладательницей премий “Грэмми”, подарившей публике такие хиты, как Rehab и Back To Black. В конце концов ее жизнь оборвалась в 2011 году после долгой борьбы с алкоголем и наркотиками.

Это не первая попытка снять байопик об одной из самых известных певиц нулевых. Так, за производство ранее бралась студия Lotus Entertainment. Главную роль должна была сыграть Нуми Рапас, но в итоге проект не был реализован.

Самым известным фильмом о судьбе Уайнхаус является документальная лента “Эми” Азифа Кападиа 2015 года, получившая премию “Оскар”. Этот фильм подвергся резкой критике со стороны отца Эми. Митч Уайнхаус пытался внести правки в фильм, но ему не позволили этого сделать. В итоге он пожаловался на то, что его изобразили злодеем, и публично осудил окончательный вариант фильма, заявив, что у режиссера с самого начала была цель сделать его антигероем.

Эми Уайнхаус с отцом Митчем

Для Сэм Тейлор-Джонсон это будет уже не первый опыт съемки байопика. В 2009 году она срежиссировала биографическую драму “Стать Джоном Ленноном” о жизни основателя легендарной группы The Beatles. Самым известным проектом в фильмографии Тейлор-Джонсон является экранизация эротического романа Э. Л. Джеймс “Пятьдесят оттенков серого”. Фильм с Дакотой Джонсон и Джейми Дорнаном собрал в прокате 569 миллионов долларов.