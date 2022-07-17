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Режиссер Пугачевой объяснил резкую критику Галкина в адрес России

Режиссер Пугачевой объяснил резкую критику Галкина в адрес России
globallookpress/Pravda Komsomolskaya

Режиссер Аллы Пугачевой Роман Родин объяснил, почему муж певицы Максим Галкин выступает с резкой критикой в адрес России и ее руководства, передает портал Prozvezd.

Родин заявил, что юморист критикует свою страну, так как «является настоящим профессионалом».

«И, как человек своего жанра, он не имеет права не давать материалы, которые бы не имели критической оценки и направленности. Галкин же не ругает ни нашу страну, ни президента, ни армию. Он проходится лишь по каким-то отдельным моментам. Да, иногда он это делает на грани фола. Но грош цена была бы ему, как юмористу-сатирику, если бы он этого не делал», — высказался режиссер Примадонны.

Он также подчеркнул, что не понимает, почему некоторые поклонники стали накидываться на шоумена.

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RusNewsToday24
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