Режиссер Пугачевой объяснил резкую критику Галкина в адрес России

«И, как человек своего жанра, он не имеет права не давать материалы, которые бы не имели критической оценки и направленности. Галкин же не ругает ни нашу страну, ни президента, ни армию. Он проходится лишь по каким-то отдельным моментам. Да, иногда он это делает на грани фола. Но грош цена была бы ему, как юмористу-сатирику, если бы он этого не делал», — высказался режиссер Примадонны.