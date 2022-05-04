Режиссер Оливер стоун описал худший сценарий вмешательства США в украинский кризис

«Я задаюсь вопросом, не создают ли США условия для ядерного взрыва большой мощности неизвестного происхождения где-нибудь в Донбассе, в результате которого погибнут тысячи украинцев? Конечно, если это, не дай Бог, случится, весь мир, как обученная собака Павлова, обвинит во всем Россию. Эта вина уже заранее установлена, независимо от того, кто нажмет на кнопку», — цитируют Стоуна РИА Новости.