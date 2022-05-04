Режиссер Оливер стоун описал худший сценарий вмешательства США в украинский кризис

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Американский режиссер, обладатель трех премий «Оскар» Оливер Стоун считает, что руководство Соединенных Штатов при самом неблагоприятном раскладе может устроить ядерную провокацию в Донбассе и обвинить в ней Россию.
Оливер Стоун считает, что западная пресса по указу американских политиков с 2014 года закрывает глаза на многочисленные военные преступления против мирного населения на Украине, и каждый раз России отводилось место «агрессора». По словам режиссера, в случае масштабной провокации никто не будет разбираться, в чем правда, и подготовленный пропагандой западный пользователь Сети, телезритель, словом, обыватель, примет на веру заранее подготовленную Вашингтоном точку зрения.
«Я задаюсь вопросом, не создают ли США условия для ядерного взрыва большой мощности неизвестного происхождения где-нибудь в Донбассе, в результате которого погибнут тысячи украинцев? Конечно, если это, не дай Бог, случится, весь мир, как обученная собака Павлова, обвинит во всем Россию. Эта вина уже заранее установлена, независимо от того, кто нажмет на кнопку», — цитируют Стоуна РИА Новости.
Главная задача западной пропаганды, по словам режиссера — заставить весь мир думать, что «Россию можно обвинить в любом случае, как бы абсурдно это ни звучало».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.