Режиссер Никоненко объяснил, что думает о бежавших из России звездах

Кинорежиссер Сергей Никоненко заявил, что совсем не думает о судьбе отечественных артистов, которые осудили спецоперацию и бежали из России. Он считает, что в прошлом из страны уезжали куда более значимые личности, чем звезды шоу-бизнеса, передает Woman.ru.
«Плакать: “Ой какие мозги уехали!” точно не будем. В 20-е годы знаете какие мозги утекали из страны? Вот по тем плакали, тех было жалко. А эти пусть едут», — высказался Никоненко.
Кинодеятель уточнил, что не презирает и не осуждает выбор артистов. Однако он уверен, что для них обратный путь в Россию уже точно закрыт.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Никоненко назвал имя единственного артиста из РФ, которого ждет успех за границей.