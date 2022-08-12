...
Новости0

Режиссер Никоненко объяснил, что думает о бежавших из России звездах

Режиссер Никоненко объяснил, что думает о бежавших из России звездах
Станислав Красильников / ТАСС

Кинорежиссер Сергей Никоненко заявил, что совсем не думает о судьбе отечественных артистов, которые осудили спецоперацию и бежали из России. Он считает, что в прошлом из страны уезжали куда более значимые личности, чем звезды шоу-бизнеса, передает Woman.ru.

«Плакать: “Ой какие мозги уехали!” точно не будем. В 20-е годы знаете какие мозги утекали из страны? Вот по тем плакали, тех было жалко. А эти пусть едут», — высказался Никоненко.

Кинодеятель уточнил, что не презирает и не осуждает выбор артистов. Однако он уверен, что для них обратный путь в Россию уже точно закрыт.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что Никоненко назвал имя единственного артиста из РФ, которого ждет успех за границей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Оптимизировано Серафинит - Акселератор
Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.