Режиссер Никоненко объяснил, что думает о бежавших из России звездах

Кинорежиссер Сергей Никоненко заявил, что совсем не думает о судьбе отечественных артистов, которые осудили спецоперацию и бежали из России. Он считает, что в прошлом из страны уезжали куда более значимые личности, чем звезды шоу-бизнеса, передает Woman.ru.