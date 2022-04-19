Режиссер Никита Михалков возмутился поведением шоуменов Максима Галкина и Ивана Урганта

«Почему не взять и не выступить перед беженцами, перед ранеными. Григорий Лепс не стыдится этого. Я не думаю, что популярность Григория Лепса меньше, чем у Ивана Урганта или Максима Галкина. Но только Лепс выступает и поет в госпитале, а Галкин во время променада на велосипеде в Израиле анонсирует свое турне», — сказал Михалков в эфире своей авторской программы «БесогонТВ».