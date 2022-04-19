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    Режиссер Никита Михалков возмутился поведением шоуменов Максима Галкина и Ивана Урганта

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Режиссер Никита Михалков возмутился поведением шоуменов Максима Галкина и Ивана Урганта

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    Агентство «Москва» / Александр Авилов

    Шоумен Иван Ургант и Максим Галкин выехали за рубеж в свете обострившейся общественно-политической ситуации. Их поступок осудил кинорежиссер Никита Михалков.

    Народный артист РСФСР отметил, что у него вызывает вопросы позиция «больших патриотов», которые вместо того, чтобы выступать перед беженцами, подаются за границу.

    «Почему не взять и не выступить перед беженцами, перед ранеными. Григорий Лепс не стыдится этого. Я не думаю, что популярность Григория Лепса меньше, чем у Ивана Урганта или Максима Галкина. Но только Лепс выступает и поет в госпитале, а Галкин во время променада на велосипеде в Израиле анонсирует свое турне», — сказал Михалков в эфире своей авторской программы «БесогонТВ».

    Сам Ургант ранее вышел на связь со своими поклонниками в социальных сетях. Поводом к внеочередному включению шоумена послужило десятилетие его шоу «Вечерний Ургант».

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