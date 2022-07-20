Режиссер Никита Михалков старым анекдотом описал все современное искусство

Знаменитый режиссер Никита Михалков своем Telegram-канале «Бесогон» высказался о современном искусстве. Актер рассказал старый анекдот, который различает такие современные течения в искусстве, как инсталляция и перфоманс.
«Если нагадить на порог перед дверью, позвонить в дверь и убежать — это инсталляция. Если сначала позвонить в дверь, а потом нагадить на порог — это перформанс», — пошутил режиссер.
Ранее режиссер объяснил, почему кинематограф в России никогда не будет таким, как в Голливуде. По его словам, что в большинстве снятых Голливудом фильмов очень сложно найти какой-либо смысл. Голливудские картины, по его словам, это больше про зрелище и шоу.