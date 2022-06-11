Режиссер Лебедев вспомнил о последнем совете покойной актрисы Яковлевой

Режиссера Николая Лебедева и актрису Александру Яковлеву связывала многолетняя дружба. Недавно сценарист рассказал о последнем совете покойной артистки.
Яковлева скончалась в апреле 2022 года. Лебедев вспомнил, что последний раз виделся с актрисой на съемках фильма «Нюрнберг».
Картина основана на реальной истории семьи режиссера. Тогда артистка призвала сценариста сообщить матери про имя главной героини, но он отказался это делать.
«Александра Яковлева приезжала ко мне прямо перед тем, как это случилось. Она была хорошо знакома с моей мамой. И спросила: “Ты сказал Елене Алексеевне, что героиню зовут Лена?” И я ответил: “Пока нет. Хочу ее удивить”. Но она настаивала: “Обязательно скажи, не откладывай, послушай меня”. Я согласился, но — не успел. Надо все говорить вовремя», — поделился Лебедев в интервью для WomanHit.
Известно, что Яковлева скончалась от онкологического заболевания. Артистка на протяжении долгого времени боролась с коварным недугом.