Режиссер Лебедев вспомнил о последнем совете покойной актрисы Яковлевой

«Александра Яковлева приезжала ко мне прямо перед тем, как это случилось. Она была хорошо знакома с моей мамой. И спросила: “Ты сказал Елене Алексеевне, что героиню зовут Лена?” И я ответил: “Пока нет. Хочу ее удивить”. Но она настаивала: “Обязательно скажи, не откладывай, послушай меня”. Я согласился, но — не успел. Надо все говорить вовремя», — поделился Лебедев в интервью для WomanHit.