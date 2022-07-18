Режиссер Идов купил артиллерийский снаряд для ВСУ и заказал на нем надпись

Режиссер Михаил Идов решил принять участие в украинском конфликте на стороне ВСУ, купив для украинских военных артиллерийский снаряд, сообщает «АиФ».
Идов решил за денежное вознаграждение заказать надпись на снаряде ВСУ, которые украинские артиллеристы обрушивают на города ЛДНР. Режиссер показал снимок со снарядом, на который нанесена надпись: «Все неоднозначно». Странный выбор, учитывая, что данный снаряд вполне однозначно будет использован для геноцида народа Донбасса.
Режиссер вскоре удалил публикацию, мотивируя это тем, что опасается «травли» со стороны друзей и знакомых. Идов на протяжении 10 лет получал деньги от создания фильмов, клипов и сериалов в РФ: так, на производство ленты «Юморист» было потрачено 100 млн рублей.