Режиссер Идов купил артиллерийский снаряд для ВСУ и заказал на нем надпись

Режиссер вскоре удалил публикацию, мотивируя это тем, что опасается «травли» со стороны друзей и знакомых. Идов на протяжении 10 лет получал деньги от создания фильмов, клипов и сериалов в РФ: так, на производство ленты «Юморист» было потрачено 100 млн рублей.