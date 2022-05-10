Режиссер Хотиненко высказался о судьбе российской киноиндустрии

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Режиссер Владимир Хотиненко порассуждал о дальнейшей судьбе киноиндустрии в России. По словам культурного деятеля, отрасль будут ждать перемены.
По словам режиссера, сейчас в мире кинематографа совсем другие правила игры. Поэтому подобный сектор в России в скором времени подвергнется суровым испытаниям.
«Наш кинематограф подвергнется достаточно серьезным испытаниям. Доля отечественного проката была процентов 20–30 от всей массы, а сейчас, пожалуйста — все 100%. Раньше было много недовольных, что голливудский прокат вытесняет наш кинематограф. Смотрите, рынок свободен!» ― рассказал режиссера в беседе с «АиФ».
Также культурный деятель добавил, что не верит в революцию в сфере кино. По словам режиссера, достичь развития можно только прорабатывая прошлые ошибки.