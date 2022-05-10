Режиссер Хотиненко высказался о судьбе российской киноиндустрии

«Наш кинематограф подвергнется достаточно серьезным испытаниям. Доля отечественного проката была процентов 20–30 от всей массы, а сейчас, пожалуйста — все 100%. Раньше было много недовольных, что голливудский прокат вытесняет наш кинематограф. Смотрите, рынок свободен!» ― рассказал режиссера в беседе с «АиФ».