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Режиссер Хотиненко сравнил эмигрировавших артистов с Булгаковым и Гоголем

Режиссер Хотиненко сравнил эмигрировавших артистов с Булгаковым и Гоголем
АГН Москва/Global Look Press

Режиссер Владимир Хотиненко встал на защиту покинувших Россию артистов. Он сравнил их с писателями Михаилом Булгаковым, Николаем Гоголем и другими выдающимися историческими личностями.

Хотиненко напомнил, что Михаил Булгаков создал большинство культовых произведений в эмиграции, а Николай Гоголь написал «Мертвые души» именно в Италии.

«И там же, в Италии, на Капри, находится огромная вилла, на которой жил и работал великий пролетарский писатель Горький», — рассказал Хотиненко.

Среди покинувших Россию артистов после начала спецоперации музыкант Борис Гребенщиков, актрисы Рената Литвинова и Чулпан Хаматова, певица Земфира и Алла Пугачева, юморист Максим Галкин.

артисты Владимир Хотиненко Россия
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