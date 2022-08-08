Режиссер Хотиненко сравнил эмигрировавших артистов с Булгаковым и Гоголем

Режиссер Владимир Хотиненко встал на защиту покинувших Россию артистов. Он сравнил их с писателями Михаилом Булгаковым, Николаем Гоголем и другими выдающимися историческими личностями.
Хотиненко напомнил, что Михаил Булгаков создал большинство культовых произведений в эмиграции, а Николай Гоголь написал «Мертвые души» именно в Италии.
«И там же, в Италии, на Капри, находится огромная вилла, на которой жил и работал великий пролетарский писатель Горький», — рассказал Хотиненко.
Среди покинувших Россию артистов после начала спецоперации музыкант Борис Гребенщиков, актрисы Рената Литвинова и Чулпан Хаматова, певица Земфира и Алла Пугачева, юморист Максим Галкин.