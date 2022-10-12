Режиссер Хотиненко словами «побухтят и закончат» оценил отмену русской культуры на Западе

Режиссер Владимир Хотиненко прокомментировал возможность отмены русской культуры на Западе. В интервью «Аргументам и фактам» Хотиненко заявил, что иностранцы не смогут «отменить» произведения русских авторов.
«Недавно я прочитал, что англичане собираются делать триллер «Достоевский». Ну какая отмена?! Ничего у них не получится. Побухтят и закончат. Бессмысленно даже говорить на подобную тему», — сказал Хотиненко.
Однако режиссер отметил, что иностранцы мало осведомлены о богатстве русской культуры. По его наблюдениям, на Западе знают Чайковского и Пушкина, но затрудняются назвать больше русских авторов. Хотиненко уверен, что обсуждение отмены русской культуры не началось бы, если бы иностранцы знали глубину и объем произведений русских классиков.