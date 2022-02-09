Режиссер Герман-младший и его соседи два года страдают от потопов в доме на Рубинштейна

Квартиру режиссера Алексея Германа-младшего несколько раз заливало водой. По словам кинодела, коммунальные аварии в его доме наблюдаются уже на протяжении двух лет.

Герман-младший является обладателем жилой площади на улице Рубинштейна. Однако уже два года подряд он и его соседи вынуждены страдать от регулярных коммунальных аварий, в результате которых квартиры заливает водой.

Режиссер считает, что одним из решений этой проблемы может стать ужесточение законодательства в сфере ЖКХ. Вместе с этим необходимо поднять уровень ответственности управляющих компаний, добавил Герман-младший в интервью телеканалу «78».

Коммунальные аварии в Петербурге происходят каждую неделю, а лопнувшие трубы и потопы стали уже частым явлением в городе. Местные власти во главе с губернатором Александром Бегловым продолжают бездействовать и игнорируют жалобы местных жителей.

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