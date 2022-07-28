Режиссер Дэвид Линч предложил «Зеленскому» попить пива с Путиным ради мира на Украине

Американский режиссер Дэвид Линч придумал необычный способ урегулирования конфликта на Украине. Свое предложение он озвучил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили кинематографисту от имени президента Владимира Зеленского.
Во время беседы Линч сказал, что технологии по достижению мира являются более действенными, чем методы войны. Режиссер также посоветовал украинскому лидеру поговорить с коллегой из России Владимиром Путиным напрямую, устроив «виртуальный ужин».
«Вам с ним нужно выпить по пиву. Даже по паре кружек пива», — предложил Линч напоследок «Зеленскому».
Политолог Александр Коньков ранее заявил, что встреча Путина и Зеленского невозможна без согласия у переговорщиков.