Режиссер Андрей Звягинцев дал интервью Антону Долину: о спецоперации, “отмене” русской культуры и поддержке Максима Галкина

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Андрей Звягинцев

Режиссер Андрей Звягинцев дал интервью кинокритику Антону Долину для его YouTube-канала “Радио Долин”. Лауреат Венецианского и Каннского кинофестивалей и номинант на “Оскар” рассказал о своем отношении к военной спецоперации на Украине, восстановлении после тяжелого заболевания коронавирусом, Владимире Путине, “отмене” русской культуры. Spletnik собрал цитаты из интервью.

Во время интервью Звягинцев был в инвалидном кресле. Режиссер рассказал, что фактически учится заново двигаться после тяжело перенесенного коронавируса — во время болезни его даже вводили в искусственную кому. Восстановление он сейчас проходит в Германии.

Мое пространство и время ограничивается кроватью в клинике два метра на полтора. Можно сказать, я прикован к ней. Представь себе состояние: у меня 90% поражения легких, вопрос стоит о пересадке легких, принимают решение о том, что это нужно делать где-то за рубежом. В экстренном порядке решили и нашли клинику в Германии, в Ганновере.

В середине августа я улетел в Германию, и где-то в конце сентября, спустя 40 дней или больше, меня стали выводить из комы. Это очень любопытный процесс, потому что у меня был делирий, то есть видения. Я видел каких-то людей в углу, просил их удалиться. Это надо испытать — пересказать невозможно. Когда я пришел в себя, я осознал, что руки мне не подчиняются. У меня предметы вываливались из рук. Я не мог есть — меня кормили медсестры,

— рассказал Звягинцев.

Началось все с вакцины “Спутник V”, я сделал первую прививку 25 июня 2021 года, на третий день была температура 38—39, уже 1 июля я был в клинике, а 8 июля попал в реанимацию,

— добавил режиссер, рассказывая о начале болезни.

Андрей Звягинцев и Антон Долин

Звягинцев жестко высказался против военной спецоперации на Украине и признался, что последние два месяца постоянно следит за новостями “со слезами”. Режиссер раскритиковал коллег по сфере искусства, которые не комментируют происходящее на Украине.

Я смотрел интервью одного артиста, и все 40 минут разговора он всячески уходил от прямого ответа на вопрос. Ссылаясь на то, что “я не знаю, я в геополитике ничего не понимаю”. Зачем нужно понимать что-то в геополитике, когда Мариуполь просто разбомблен дотла? Ты молодой человек, который может заглянуть через VPN или без него и рассмотреть всю картину. Сейчас пришел такой час на нашу родину, когда ты не можешь сослаться на то, что ты просто дирижер оркестра, и ты дирижируешь Вагнера или Шуберта. Не сошлешься, что у тебя репетиция, не получится,

— сказал Звягинцев.

Звягинцев встал на защиту тех российских знаменитостей, которые столкнулись с обвинениями в предательстве из-за того, что уехали из страны после начала спецоперации.

Мою родину предали те, кто совершили это необратимое и ужасное действие. Я такой родины не знаю. У меня другая родина,

— отметил он.

Звягинцев также отдельно поддержал Максима Галкина, который ранее резко раскритиковал действия России, находясь в Израиле. Туда юморист вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал вскоре после начала спецоперации, после чего столкнулся с критикой в России.

Когда объявляют предателем родины тех, кто ее покинул, то мне хочется реверснуть и вернуть это тем, кто такое говорит. Уехавших записывают в какие-то списки. Кого-то ждут, когда он наконец-то объявится. Галкин вот опубликовал видео. Он совершенно точно выражает и мои мысли тоже,

— заявил Звягинцев.

Режиссер также отметил, что президент России Владимир Путин мог бы сделать “жест доброй воли”.

Не могу понять, почему ему не приходит в голову какая-то простая мысль, что можно остановиться, отыграть назад или сделать жест доброй воли. Я помню, когда украинский режиссер Олег Сенцов объявил голодовку (Сенцов отбывал в России наказание по делу о терроризме, голодовка была им объявлена в 2018 году. — Прим. ред.), и было видно, что он пойдет до конца, тогда было совершенно непонятно: почему бы не остановить это? Почему не пойти на эти условия? Мне казалось, что такой жест вообще не является проявлением слабости, а наоборот — силы,

— отметил автор фильмов “Возвращение”, “Левиафан” и “Нелюбовь”.

Звягинцев также рассказал, что планирует вернуться к творчеству и продолжить снимать фильмы, и выразил надежду на то, что “отмена” русской культуры не будет длиться вечно.

Я не теряю надежды и абсолютно свято верю, что в России есть голоса. Нельзя ее списывать с доски и сказать, что российской культуры не существует. С этим я никогда не соглашусь. Потому что это какое-то состояние времени. Люди, которые сидят в подвалах и прячутся от бомбежек, не могут не испытывать ненависти к нам ко всем. Но это все пройдет,

— сказал Звягинцев.

Первым новостью поделился блогер Kinomir.