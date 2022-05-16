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    Режиссер Андрей Кончаловский рассказал о ностальгии россиян по СССР

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Режиссер Андрей Кончаловский рассказал о ностальгии россиян по СССР

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    globallookpress/Anatoly Lomokhov

    Режиссер Андрей Кончаловский рассказал о развитии истории России. Он объяснил, зачем нужно государство и почему люди скучают по Советскому Союзу. 

    Кончаловский отметил, что развитие истории России шло очень медленно. Он уверен, что терпеливый русский народ сумеет сохранить культуру, а европейцы будут ездить к россиянам, чтобы вспомнить, как хорошо им жилось раньше.

    «Сейчас ностальгия по красному знамени стала особенно ощущаться. Потому что к нам пришло понимание американского “время — деньги”. И это очень неважно подействовало на русского человека», — рассказал Кончаловский изданию «АиФ».

    Он отметил, что при советской власти у людей было время не только для работы, но и для чтения и размышлений. Сейчас думать и развиваться народу некогда — все заняты погоней за деньгами. Кончаловский считает, что у нынешнего поколения нет проекта и планов на будущее, а государство необходимо для того, чтобы сдерживать человеческую алчность.

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