Режиссер Андрей Кончаловский рассказал о ностальгии россиян по СССР

Он отметил, что при советской власти у людей было время не только для работы, но и для чтения и размышлений. Сейчас думать и развиваться народу некогда — все заняты погоней за деньгами. Кончаловский считает, что у нынешнего поколения нет проекта и планов на будущее, а государство необходимо для того, чтобы сдерживать человеческую алчность.