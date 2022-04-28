Режим ЧС ввели в Курганской области из-за пожаров

Сотрудники спасательных служб начали проводить эвакуацию людей из населенных пунктов Просвет и Новый просвет, а также из поселка Чистопрудный и деревни Чернавское. Примерно 500 жителей ранее увезли из-за большого возгорания в населенном пункте Моревское и СНТ «Малиновка».