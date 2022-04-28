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    Режим ЧС ввели в Курганской области из-за пожаров

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Режим ЧС ввели в Курганской области из-за пожаров

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    pixabay.com

    Режим ЧС в связи с пожарами ввели в Курганской области. Информацией об этом поделились в пресс-центре МЧС России.

    Ведомство сообщило, что в четверг из-за сухой и ветреной погоды, высоких температур, которые способствуют повышению классов пожарной угрозы, а также увеличением числа природных возгораний в Курганской области ввели режим ЧС.

    Сотрудники спасательных служб начали проводить эвакуацию людей из населенных пунктов Просвет и Новый просвет, а также из поселка Чистопрудный и деревни Чернавское. Примерно 500 жителей ранее увезли из-за большого возгорания в населенном пункте Моревское и СНТ «Малиновка».

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