Режим ЧС ввели в Курганской области из-за пожаров

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Режим ЧС в связи с пожарами ввели в Курганской области. Информацией об этом поделились в пресс-центре МЧС России.
Ведомство сообщило, что в четверг из-за сухой и ветреной погоды, высоких температур, которые способствуют повышению классов пожарной угрозы, а также увеличением числа природных возгораний в Курганской области ввели режим ЧС.
Сотрудники спасательных служб начали проводить эвакуацию людей из населенных пунктов Просвет и Новый просвет, а также из поселка Чистопрудный и деревни Чернавское. Примерно 500 жителей ранее увезли из-за большого возгорания в населенном пункте Моревское и СНТ «Малиновка».
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