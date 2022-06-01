«Резервы пусты, мотивации нет»: военный эксперт Литовкин рассказал, кто из ВСУ чаще всего сдается в плен

Украинские солдаты все чаще добровольно сдаются в плен. Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, кто из военнослужащих Украины отказывается сражаться за киевский режим.
Власти Украины заявляют, что могут поставить в строй миллион человек, однако резервы у страны не очень большие, считает Литовкин. Такого количества военных Киеву просто неоткуда взять, это первое.
Второе, это то, что Украина забирает всех, кто под руку попадет. Однако сделать из новых призывников хороших солдат в условиях конфликта нельзя, поэтому подразделениям ВСУ не хватает слаженности, они плохо представляют свои боевые задачи.
«Наконец, они не понимают, за что им надо воевать. За Зеленского и олигархов? Мотивация у них совершенно отсутствует. Да, там есть “Айдар”* (запрещен В РФ) и “Азов”* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела), которые пылают ненавистью ко всему русскому. Но простые люди там не русофобы. Им умирать за бандеровские идеи не хочется. Они не отравлены этой идеологией», — цитирует военного эксперта «Украина.ру».
Литовкин отметил, что простые украинцы не хотят умирать за псевдоидеи киевской власти, поэтому они, попадая на поле боя, чаще всего добровольно сдаются в плен.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.