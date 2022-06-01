«Резервы пусты, мотивации нет»: военный эксперт Литовкин рассказал, кто из ВСУ чаще всего сдается в плен

«Наконец, они не понимают, за что им надо воевать. За Зеленского и олигархов? Мотивация у них совершенно отсутствует. Да, там есть “Айдар”* (запрещен В РФ) и “Азов”* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела), которые пылают ненавистью ко всему русскому. Но простые люди там не русофобы. Им умирать за бандеровские идеи не хочется. Они не отравлены этой идеологией», — цитирует военного эксперта «Украина.ру».