Революция в астрономии «начнётся» через месяц. Стало известно, когда опубликуют первые нетестовые фотографии с «Джеймса Уэбба»

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Наконец-то стало известно, когда именно мы увидим первые нетестовые фотографии, полученные телескопом «Джеймс Уэбб».

NASA сообщило, что опубликует снимки 12 июля, то есть ждать ещё чуть более месяца. Согласно заявлению NASA, понадобилось пять лет работы совместно с другими космическими агентствами, чтобы решить, что это будут за снимки. Если точнее, решали, конечно, не касательно фотографий, а касательно объектов съёмки. К сожалению, это NASA пока держит в секрете, но учёные явно выбрали что-то, что должно впечатлить всех.





Снимки обязательно произведут долгожданный «вау»[-эффект] на астрономов и публику.

Снимки, которые команда телескопа публиковала ранее, были тестовыми. Их делали в рамках процесса настройки и ещё до того, как каждый инструмент прошёл все этапы этой самой настройки. При этом тех самых снимков, которыми с общественностью поделятся 12 июля, у NASA ещё нет, то есть телескопу ещё предстоит их сделать. И хотя «Джеймс Уэбб» уже превзошёл некоторые ожидания учёных, они пока не знают, как именно будут выглядеть первые фотографии.

Несмотря на то, что основной инструмент телескопа представляет собой инфракрасный датчик, фотографии будут полноцветными. Для создания таких фото обычно берут данные с других инструментов, работающих в других диапазонах волн.

Напомним, уже известно, что в ближайшее время «Джеймс Уэбб» поможет учёным изучить две суперземли, находящиеся на экстремально близких к своим звёздам орбитах.