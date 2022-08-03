Ревнивый житель Калуги зарезал возлюбленную на глазах ее ребенка

В Калуге пьяный мужчина зарезал 36-летнюю возлюбленную. Убийство многодетной матери произошло прямо на глазах у одного из ее детей. Возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба областной прокуратуры.
По данным ведомства, вечером 2 августа сожители серьезно поругались почве ревности. В пылу ссоры 28-летний мужчина схватился за нож и ударил им в шею возлюбленной.
После убийство злоумышленник скрыл следы преступления и сбежал. Женщина скончалась на месте от полученных травм.
Вскоре подозреваемый был задержан. Против него возбуждено уголовное дело по части 1 стать 105 УК РФ (убийство). Сейчас фигурант находится в изоляторе временного содержания, и вскоре будет решен вопрос о его заключении под стражу. Сам мужчина полностью признает свою вину.
Похожая ситуация произошла ранее в Новосибирске. Мигрант из ревности убил 17-летнюю возлюбленную, нанеся 14 ножевых ранений, сообщал «Царьград».