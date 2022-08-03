Ревнивый житель Калуги зарезал возлюбленную на глазах ее ребенка

Вскоре подозреваемый был задержан. Против него возбуждено уголовное дело по части 1 стать 105 УК РФ (убийство). Сейчас фигурант находится в изоляторе временного содержания, и вскоре будет решен вопрос о его заключении под стражу. Сам мужчина полностью признает свою вину.