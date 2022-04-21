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    Ревнивый житель Нижнего Тагила сжег иномарку нового возлюбленного бывшей девушки

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Ревнивый житель Нижнего Тагила сжег иномарку нового возлюбленного бывшей девушки

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    pixabay.com

    В Нижнем Тагиле правоохранители разбираются в
    обстоятельствах поджога дорогой иномарки одного из местных жителей. Инцидент
    произошел на проспекте Строителей, передает пресс-служба главного управления
    МВД Свердловской области.

    Причиной поджога стала ревность злоумышленника. Мужчине не
    понравилось, что у бывшей девушки появился новый возлюбленный. После совместного
    застолья он спустился вниз, облил автомобиль горючим и поджег его.

    Действия мужчины попали на камеры видеонаблюдения, благодаря
    которым правоохранителям удалось оперативно вычислить злоумышленника. Предварительно,
    сумма нанесенного ущерба составляет 200 тысяч рублей.

    В отношении жителя Нижнего Тагила было возбуждено уголовное
    дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение
    имущества путем поджога). За это мужчина может получить до пяти лет лишения
    свободы.

    Ранее в Омской области суд вынес приговор по делу местного
    жителя. Мужчина проведет десять лет в колонии строгого режима за поджог
    знакомого, который оскорбил его жену, сообщал телеканал «360».

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