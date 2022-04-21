Ревнивый житель Нижнего Тагила сжег иномарку нового возлюбленного бывшей девушки

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В Нижнем Тагиле правоохранители разбираются в
обстоятельствах поджога дорогой иномарки одного из местных жителей. Инцидент
произошел на проспекте Строителей, передает пресс-служба главного управления
МВД Свердловской области.
Причиной поджога стала ревность злоумышленника. Мужчине не
понравилось, что у бывшей девушки появился новый возлюбленный. После совместного
застолья он спустился вниз, облил автомобиль горючим и поджег его.
Действия мужчины попали на камеры видеонаблюдения, благодаря
которым правоохранителям удалось оперативно вычислить злоумышленника. Предварительно,
сумма нанесенного ущерба составляет 200 тысяч рублей.
В отношении жителя Нижнего Тагила было возбуждено уголовное
дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение
имущества путем поджога). За это мужчина может получить до пяти лет лишения
свободы.
Ранее в Омской области суд вынес приговор по делу местного
жителя. Мужчина проведет десять лет в колонии строгого режима за поджог
знакомого, который оскорбил его жену, сообщал телеканал «360».