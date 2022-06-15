Ревнивец убил жену и ранил ножом ее любовника в Челябинской области

Житель Челябинской области застал жену в постели со своим другом и убил ее. Любовника погибшей ревнивец ранил ножом, пишет URA.RU.
Инцидент произошел в селе Кизильское. По предварительным данным, мужчина вернулся с работы, но супруги дома не оказалось. Тогда он отправился на поиски.
Предположив, что она может находиться у общего приятеля, челябинец пришел к нему, но дверь никто не открыл. Услышав голоса жены и товарища, разъяренный гражданин принес монтировку и вломился в жилище.
После этого он столкнул супругу с дивана, а ее любовника ударил ножом в шею. Женщина получила черепно-мозговую травму и скончалась в больнице.
Подозреваемого задержали, он утверждает, что не бил жену, а только сбросил на пол. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу.
Похожий случай произошел в Забайкальском крае — пьяный 58-летний мужчина приревновал возлюбленную во время совместного распития алкоголя и зарезал ее, сообщал «Царьград».