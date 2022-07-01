Ревматолог Евдокимов рассказал о возможном заболевании Аллы Пугачевой

Врач-реаниматолог Павел Евдокимов заявил, что у Аллы Пугачевой может быть серьезное заболевание. В таком случае переезд в Израиль стал не лучшим решением, передает портал BLITZ+.
В Сети появилась информация о том, что Пугачева уехала в Израиль, чтобы поправить здоровье. По мнению экспертов, у артистки может развиваться подагра.
По мнению врача Павла Евдокимова, артистка может только усугубить состояние, переехав в Израиль. Он отметил, что за границей певице стоит внимательно следить за своим здоровьем.
«Климат может повлиять не очень хорошо, но важнее питание, качество воды, отсутствие алкоголя. Люди много пьют лекарств от давления в количествах безумных. Некоторые могут провоцировать подагру», — поделился эксперт.
Стоит сказать, что Пугачева и ее супруг Максим Галкин покинули России после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Артисты переехали в Израиль.