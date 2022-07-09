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Реутов стал одним из лидеров программы по ремонту подъездов в Московской области

Реутов стал одним из лидеров программы по ремонту подъездов в Московской области
pxhere.com

Качественный ремонт подъездов в домах подмосковного Реутова позволил включить его в список лидеров губернаторской программы «Мой подъезд». Об этом рассказал глава городского округа Станислав Каторов.

«По итогам рейтинга, подводимого Госжилинспекцией Московской области, мы в числе лучших муниципалитетов, которые справились с этой задачей», — приводит слова Станислава Каторова пресс-служба администрации Реутова.

Эта программа реализуется в области с 2016 года. Ее основной задачей является приведение подъездов в нормативное состояние, а также придание им облика, соответствующего требованиям и желаниям горожан.

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