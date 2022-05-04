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    Реутов оказался самым удобным для жизни городом Подмосковья

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Реутов оказался самым удобным для жизни городом Подмосковья

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    Десять самых удобных для жизни городов Московской области перечислили специалисты. Для этого использовалось 36 индикаторов.

    Аналитики изучили пространство городов, а также определили насколько они безопасны, комфортны, экологичны и современны. Отдельное внимание уделялось здоровью, идентичности и разнообразию, а также эффективности управления в населенных пунктах.

    Первое место по индексу качества городской среды за 2021 занял Реутов. Второе место разделили между собой Видное и Долгопрудный, а на третьем расположились Люберцы, сообщает издание «Вести Подмосковья».

    Замкнули топ-10 сразу несколько городов региона. Так, восьмое место заняли Котельники, Можайск, Одинцово и Руза, девятое — Краснознаменск, Лобня и Пущино. На десятой позиции оказался Королев.

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