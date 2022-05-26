Reuters узнал о планах Shell продать долю в проекте «Сахалин-2» индийскому консорциуму

Shell начала переговоры с консорциумом индийских энергетических компаний, в который входят предприятия ONGC Videsh и Gail, о продаже своей доли в российском проекте «Сахалин-2», сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Shell является крупнейшим британско-нидерландским нефтегазовым гигантом, который владеет 27,5% акций завода «Сахалин-2», включающем крупный завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). В конце февраля европейская компания объявила о выходе из всех совместных проектов с Россией. Главным акционером «Сахалина-2» с долей в 50% является российский «Газпром».
При этом с китайскими энергетическими группами, кроме индийского консорциума, Shell переговоров о продаже доли в российском проекте «Сахалин-2» не ведет. О возможной стоимости сделки между европейской и индийской компанией Reuters не сообщает.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.