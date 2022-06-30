Reuters: транзит через Литву в Калининград может вернуться в норму в течение нескольких дней

Транзит через Литву в Калининград может вернуться в норму в течение нескольких дней, заявили источники Reuters.
Европейские политики склоняются к компромиссному соглашению с прибалтийским государством, чтобы разрядить конфликтную ситуацию с Москвой, сообщает издание.
Литва уведомила Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза.
В Кремле назвали решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. Там подчеркнули, что эта ситуация требует глубокого анализа, после чего будут приняты ответные меры.