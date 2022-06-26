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Reuters: страны G7 планируют установить придельные цены на нефть из России

Reuters: страны G7 планируют установить придельные цены на нефть из России
Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Страны G7 обсуждают возможность установления предельных цен на нефть из России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Правительстве Германии.

Соединенные Штаты недавно заявили о готовности работать с союзниками над введением ценовых лимитов на закупку российской нефти. Источник в немецком правительстве отметил, что страны продуктивно работают над данными ограничениями, передает телеканал «360».

«Мы на верном пути к достижению соглашения (по поводу предельных цен на нефть из РФ)», — сообщает источник.

Саммит стран G7 под представительством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников стали лидеры Сенегала, Аргентины, ЮАР, Индии и Индонезии.

g7 российская нефть США
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