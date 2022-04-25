Reuters сообщил о блокировке танкера с российской нефтью на терминале в Норвегии

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Участники международной общественной организации Greenpeace заблокировали
танкер с российской нефтью в норвежском порту, сообщает агентство Reuters.
Согласно имеющимся данным, инцидент произошел в терминале
компании Exxon Mobil. Пока нет информации о количестве нефти на борту корабля.
Ранее стало известно, что активисты Greenpeace попытались
провести аналогичную акцию у побережья Линконшир в Великобритании, куда
заходило грузовое российское судно. Они
потребовали, чтобы корабль развернулся, но усилия участников мероприятия не
помешали разгрузке танкера.
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