Reuters сообщил о блокировке танкера с российской нефтью на терминале в Норвегии

Ранее стало известно, что активисты Greenpeace попытались

провести аналогичную акцию у побережья Линконшир в Великобритании, куда

заходило грузовое российское судно. Они

потребовали, чтобы корабль развернулся, но усилия участников мероприятия не

помешали разгрузке танкера.