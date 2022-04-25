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    Reuters сообщил о блокировке танкера с российской нефтью на терминале в Норвегии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Reuters сообщил о блокировке танкера с российской нефтью на терминале в Норвегии

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    pixabay.com/PD

    Участники международной общественной организации Greenpeace заблокировали
    танкер с российской нефтью в норвежском порту, сообщает агентство Reuters.

    Согласно имеющимся данным, инцидент произошел в терминале
    компании Exxon Mobil. Пока нет информации о количестве нефти на борту корабля.

    Ранее стало известно, что активисты Greenpeace попытались
    провести аналогичную акцию у побережья Линконшир в Великобритании, куда
    заходило грузовое российское судно. Они
    потребовали, чтобы корабль развернулся, но усилия участников мероприятия не
    помешали разгрузке танкера.

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