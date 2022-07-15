Reuters: премьер Италии Драги может уйти с занимаемой должности

Правительство премьер-министра Италии Марио Драги может уйти в отставку. Об этом сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что причиной отставки может стать решение партии «Движение 5 звезд» не поддерживать парламентский вотум доверия. Кроме того, политическое объединение не одобрило предложения правительства по борьбе с кризисом.
«Коалиционное правительство премьер-министра Италии Марио Драги рискует уйти в отставку в четверг», – сказано в сообщении.
Ранее Марио Драги призвал ограничить цены на российские энергоресурсы. По его словам, нельзя допустить, чтобы «зависимость от Москвы» осталась на прежнем уровне.