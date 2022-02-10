Reuters: Макрона отделили длинным столом от Путина из-за отказа сдавать ПЦР-тест

Президента Франции Эммануэля Макрона отодвинули от лидера России Владимира Путина в Кремле, поскольку француз не стал сдавать ПЦР-тест на COVID-19 в Москве, передает издание Reuters.

Переговоры между президентами России и Франции прошли в Москве. Главы государств обсуждали обстановку вокруг Украины. Встреча лидеров состоялась в понедельник, 7 февраля. Политики сидели по разные стороны стола, длина которого составляет примерно четыре метра. Отказ Макрона от сдачи теста также означал отсутствие рукопожатий.

В феврале президент России уже проводил встречу за этим столом с премьер-министром Венгрии Виктором Обраном. Он тогда заявил, что из-за коронавирусной инфекции разговор прошел в «необычном формате». По его словам, он еще никогда не сидел за настолько длинным столом.

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