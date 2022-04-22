Reuters: ЕК считает нарушением санкций оплату за газ в рублях

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Рублевой расчет за поставки российского газа нарушает
санкции Запада, заявили в Еврокомиссии. Письма с таким разъяснением разосланы все странам, входящим в Евросоюз, сообщает Reuters.
Условия, выдвинутые Москвой, формирует ситуацию, при которой она получает полный контроль по газовым сделкам. Сейчас европейские страны не могут
прийти к единому мнению о том, как закупать голубое топливо при действующих ограничениях.
Новый механизм оплаты энергоносителей власти РФ предложили недружественным странам, учитывая потерю доверия к доллару и евро.
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