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    Reuters: ЕК считает нарушением санкций оплату за газ в рублях

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Reuters: ЕК считает нарушением санкций оплату за газ в рублях

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    Федеральное агентство новостей

    Рублевой расчет за поставки российского газа нарушает
    санкции Запада, заявили в Еврокомиссии. Письма с таким разъяснением разосланы все странам, входящим в Евросоюз, сообщает Reuters.

    Условия, выдвинутые Москвой, формирует ситуацию, при которой она получает полный контроль по газовым сделкам. Сейчас европейские страны не могут
    прийти к единому мнению о том, как закупать голубое топливо при действующих ограничениях.

    Новый механизм оплаты энергоносителей власти РФ предложили недружественным странам, учитывая потерю доверия к доллару и евро.

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