Reuters: американские производители оружия опасаются роста военной помощи Украине

Свои переживания по данному поводу лидеры американских оборонных компаний высказали во время встречи с представителями Пентагона. Они заявили, что из-за наращивания поставок военной помощи Украине, в том числе переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, производители рискуют остаться со «складами, полными инвентаря…, без гарантированного покупателя».