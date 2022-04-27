Reuters: американские производители оружия опасаются роста военной помощи Украине

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Компании, производящие оружие в Соединенных Штатах, высказали опасения в связи с наращиванием поставок военной помощи Украине. Об этом говорится в материале информационного агентства Reuters.
Свои переживания по данному поводу лидеры американских оборонных компаний высказали во время встречи с представителями Пентагона. Они заявили, что из-за наращивания поставок военной помощи Украине, в том числе переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, производители рискуют остаться со «складами, полными инвентаря…, без гарантированного покупателя».
Также ранее о проблемах в связи с наращиванием поставок вооружения Украине рассказал исполнительный директор Raytheon Technologies Грегори Хэйз. По его словам, компания столкнулась с нехваткой компонентов, необходимых для производства ракетных комплексов Stinger.