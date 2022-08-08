ретейл восстановил ассортимент до январского уровня

Ассортимент смартфонов, просевший в марте-апреле из-за прекращения поставок в Россию рядом производителей и резких колебаний курсов валют, вернулся на уровень начала 2022 года. Об этом «Известиям» сообщили в «М. Видео — Эльдорадо». В магазинах объединенного ретейлера доступно около 500 моделей от примерно 20 брендов, что соответствует ширине ассортимента начала года — цены на большинство моделей сохранились на уровне этого периода, отметил представитель компании.





Например, покупателям доступны несколько десятков моделей смартфонов Apple из линеек iPhone 13, 12 и 11, SE и XR, утверждает он. Помимо традиционно популярных у российских покупателей устройств Apple, Samsung, Xiaomi, за последние месяцы существенно расширился выбор аппаратов китайских брендов Realme, Poco, Tecno, Infinix и других, добавили в «М. Видео — Эльдорадо».

Ассортимент самых популярных смартфонов — Apple, Samsung и Xiaomi — почти полностью восстановился до уровня февраля 2022 года, подтвердил сотрудник другой крупной розничной сети. Правда, на полках стало меньше гаджетов от Honor, Huawei, Oppo, Vivo, ZTE, Motorola и ряда других брендов, уточнил он. Но сокращение их ассортимента началось до санкционной кампании и прекращения поставок электроники в Россию.

«Лидеры кристаллизовались на рынке, и весь покупательский спрос сфокусировался вокруг них. Сейчас, во время кризиса, ретейлеры делают ставку на самые ходовые модели с наилучшими показателями оборачиваемости, чтобы товар не пылился на складах и витринах», — рассказал источник «Известий».

Портфель марок расширили и в «Ситилинке», за счет этого ассортимент электроники сохранился на уровне начала года, рассказал представитель сети.

Модельный ряд смартфонов расширяется на фоне общего спада продаж этих устройств в России. Во втором квартале 2022 года спрос на них упал по сравнению с первым кварталом на 33%, отметил сотрудник одного из ретейлеров. Если сравнивать с апрелем–июнем 2021 года, падение спроса составило 30%, сказал он.

Восстановление ассортимента смартфонов идет в ногу с ростом присутствия на рынке китайских брендов. Например, доля Xiaomi в России выросла по сравнению с январем–мартом этого года на 4,8 процентных пункта — до 30,6%, подсчитали в МТС. Другие китайские производители тоже усиливают свои позиции, следует из данных оператора. Доля Realme увеличилась с 8,3 до 13%. По данным «М.Видео – Эльдорадо», доля китайских брендов на российском рынке во втором квартале составила 65%, при этом в июне она достигла 70%, хотя в начале года она не превышала 50%.

Интерес к китайским устройствам объясним на фоне прекращения официальных продаж ведущих мировых брендов и тем, что завоз их продукции по параллельному импорту сопряжен со сложностями, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Недорогая и довольно качественная продукция из Китая заполняет временный вакуум.