Ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати станут новыми владельцами Starbucks в России

Ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимати, а также холдинг “Синдика” сенатора Арсена Канокова стали новыми владельцами российских активов сети кофеен Starbucks. О сделке сам Пинский сообщил изданию Forbes.

Ресторатор заявил, что обратился с предложением о сделке к прежним владельцам сети еще в марте. Судя по тому, что сейчас закрываем сделку, то сделали самое правильное предложение, — прокомментировал он.

Развитием ресторанных и клубных проектов Пинский занимается более 15 лет, также он является партнером ресторатора Аркадия Новикова.

Фирменный логотип и технологии сети Starbucks новые владельцы использовать не смогут: сети предстоит ребрендинг. В СМИ появилась информация, что сеть может получить название VKCoffee, однако официального подтверждения этому пока нет.

Всего в России находится 130 кафе Starbucks: 90 кофеен в Москве, 15 в Санкт-Петербурге, остальные расположены в других регионах страны.

Starbucks приостановила деятельность из-за спецоперации РФ на Украине еще в начале марта, а 23 мая компания объявила о полном прекращении бизнеса в России. В кофейнях сети работало две тысячи человек, им пообещали выплатить зарплату за полгода. Как прокомментировал Антон Пинский телеграм-каналу Ксении Собчак, новые владельцы собираются сохранить весь штат бывшего Starbucks.