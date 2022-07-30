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Ресторан MANANA загорелся на юге Москвы

Ресторан MANANA загорелся на юге Москвы
pxhere.com

Пожар разгорелся в ресторане MANANA на юге Москвы. К месту случившегося незамедлительно выехала бригада спасателей МЧС, пишет телеканал «360».

Ресторан, находящийся на улице Генерала Белова, загорелся вечером 30 июля. Прибывшие к месту пожара спасатели МЧС смогли локализовать пламя. Сейчас работы по ликвидации последствий продолжаются.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Правоохранителям и сотрудникам МЧС предстоит установить причину пожара. Остальные подробности пока неизвестны.

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