Ресторан MANANA загорелся на юге Москвы

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Правоохранителям и сотрудникам МЧС предстоит установить причину пожара. Остальные подробности пока неизвестны.

Ресторан, находящийся на улице Генерала Белова, загорелся вечером 30 июля. Прибывшие к месту пожара спасатели МЧС смогли локализовать пламя. Сейчас работы по ликвидации последствий продолжаются.

Пожар разгорелся в ресторане MANANA на юге Москвы. К месту случившегося незамедлительно выехала бригада спасателей МЧС, пишет телеканал «360» .