Республиканцы США потребовали от главы ФБР отчет о проведении обысков в особняке Трампа

«Конгресс заслуживает того, чтобы немедленно получить от вас ответы по поводу действий, о которых вы распорядились. Поэтому настоящим мы запрашиваем у вас немедленно провести брифинг… о любых угрозах нацбезопасности, которые послужили обоснованием для вашего решения», — отметили республиканцы.