Республиканцы США потребовали от главы ФБР отчет о проведении обысков в особняке Трампа

Члены Палаты представителей Конгресса США от партии республиканцев потребовали от главы Федерального бюро расследований Кристофера Рэя отчитаться о проведении обысков в особняке бывшего американского президента Дональда Трампа. Директору ФБР было отправлено обращение от имени 12 законодателей.
По мнению чиновников, такая акция носит «беспрецедентный характер», поскольку те документы, которые находятся в распоряжении Трампа, не несут угроз национальной безопасности страны, указано в обращении.
«Конгресс заслуживает того, чтобы немедленно получить от вас ответы по поводу действий, о которых вы распорядились. Поэтому настоящим мы запрашиваем у вас немедленно провести брифинг… о любых угрозах нацбезопасности, которые послужили обоснованием для вашего решения», — отметили республиканцы.
Ранее в имении Трампа Мар-А-Лаго около 100 агентов ФБР провели тщательный обыск. По сообщению New York Times, они искали материалы, которые политик вывез из Белого дома после своего ухода.