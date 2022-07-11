Республиканец Бьюкенен предрек США развал из-за «ядовитой» политики государства

Сохранение «ядовитой» политики приведет США к распаду, сообщил бывший кандидат в президенты страны Патрик Бьюкенен.
По его словам, споры среди американцев, которые происходят в настоящее время, напоминают начало Гражданской войны.
«Американская политика стала носить ядовитый характер. Если республиканцы получат два или три десятка мест в Палате представителей на промежуточных выборах этой осенью, станет ли это триумфом американского фашизма?» — поинтересовался Бьюкенен в колонке для The American Conservative.
Ранее обозреватель Fox News Томи Ларен предположила, что демократы намерены представить президента США Джо Байдена «козлом отпущения» после промежуточных выборов. Информацию передали в RT.