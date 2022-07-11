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Республиканец Бьюкенен предрек США развал из-за «ядовитой» политики государства

Республиканец Бьюкенен предрек США развал из-за «ядовитой» политики государства
piqsels.com

Сохранение «ядовитой» политики приведет США к распаду, сообщил бывший кандидат в президенты страны Патрик Бьюкенен.

По его словам, споры среди американцев, которые происходят в настоящее время, напоминают начало Гражданской войны. 

«Американская политика стала носить ядовитый характер. Если республиканцы получат два или три десятка мест в Палате представителей на промежуточных выборах этой осенью, станет ли это триумфом американского фашизма?» — поинтересовался Бьюкенен в колонке для The American Conservative.

Ранее обозреватель Fox News Томи Ларен предположила, что демократы намерены представить президента США Джо Байдена «козлом отпущения» после промежуточных выборов. Информацию передали в RT.

The American Conservative бьюкенен распад США ядовитая политика
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RusNewsToday24
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