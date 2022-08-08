Решения ПФР об отказе в соцвыплатах стали поводом для прокурорской проверки

Участились случаи неправомерных решений Пенсионного фонда России не выплачивать социальные пособия на детей. В связи с этим Генеральная прокуратура РФ начала проверку.
Надзорные органы ранее проанализировали обращения жителей Краснодарского края, которые были не согласны с отказами ПФР в ежемесячных выплатах на детей от 8 до 17 лет. В результате пересмотра этим семьям все же назначали господдержку
«Кроме того, организован пересмотр всех ранее принятых отделением решений со ссылкой на превышение уровня дохода семьи. В результате вскрыто 1048 неправомерных решений, которые изменены, права жителей края восстановлены», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что к дисциплинарной ответственности были привлечены три сотрудника краснодарского отделения ПФР.