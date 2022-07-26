Решение McDonald's покинуть Россию обошлось в 1,2 млрд долларов убытка

Прекращение деятельности в России обернулось для компании McDonald’s убытком в размере 1,2 млрд долларов, свидетельствуют данные ее отчета за второй квартал 2022 года.
Общие расходы, которые McDonald’s понес с апреля по июнь, составили 4,01 млрд долларов. Рост показателя на 25% по сравнению с первыми тремя месяцами года обусловлен потерями в России. На этом фоне общая прибыль сократилась на 3%, достигнув 5,72 млрд долларов. Ожидалось, что она будет на уровне 5,81 млрд долларов.
Компания McDonald’s приостановила работу в России всех 850 ресторанов 14 марта, а 16 мая было объявлено об уходе из страны. При посредничестве Минпромторга она продала бизнес российскому собственнику. Им стал предприниматель Александр Говор.