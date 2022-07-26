Решение McDonald's покинуть Россию обошлось в 1,2 млрд долларов убытка

Общие расходы, которые McDonald’s понес с апреля по июнь, составили 4,01 млрд долларов. Рост показателя на 25% по сравнению с первыми тремя месяцами года обусловлен потерями в России. На этом фоне общая прибыль сократилась на 3%, достигнув 5,72 млрд долларов. Ожидалось, что она будет на уровне 5,81 млрд долларов.