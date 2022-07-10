Решение Канады вернуть турбину «Газпрому» для «СП» негативно восприняли на Украине

Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон негативно отреагировал на решение Канады вернуть турбину «Газпрому» для «Северного потока».
СМИ со ссылкой на источник ранее сообщили, что Канада решила вернуть Германии турбину для трубопровода «СП». По информации источника агентства Reuters, турбина будет направлена в ФРГ, а оттуда ее доставят «Газпрому».
«Это очень плохой прецедент исключения из санкций», — написал Макогон в социальных сетях.
Холдинг «Газпром» ранее решил снизить поставки голубого топлива в Европу по «Северному потоку», так как компания Siemens не может вернуть газоперекачивающие агрегаты после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций.