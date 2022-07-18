Решение Канады вернуть турбину для «СП» расстроило украинскую диаспору

В Канаде украинская диаспора расстроилась из-за возвращения турбины для газопровода «Северный поток». Таким мнением поделился замдиректора Института национальной энергетики (ИНЭ) Александр Фролов, сообщает ИА SM-News.
На Украине считают, что решение России остановить поставки газа по данному трубопроводу якобы является политическим, которое никак не объясняется технической особенностью, отметил он. По его мнению, это можно воспринять как шантаж.
«Когда ты из автомобиля вытаскиваешь двигатель, он вполне может ездить, если у тебя достаточно политической воли для того, чтобы твой автомобиль ездил, а если не ездит без двигателя, значит, ты слабак или просто хочешь нас шантажировать», — добавил Фролов.
В Минэкономики Германии ранее заявили, что страна не сможет пережить грядущую зиму без российского газа.