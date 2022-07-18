Решение Канады вернуть турбину для «СП» расстроило украинскую диаспору

«Когда ты из автомобиля вытаскиваешь двигатель, он вполне может ездить, если у тебя достаточно политической воли для того, чтобы твой автомобиль ездил, а если не ездит без двигателя, значит, ты слабак или просто хочешь нас шантажировать», — добавил Фролов.