Решение Эр-Рияда по объему увеличения добычи нефти стало оскорблением для Байдена

Однако Саудовская Аравия совместно с другими участниками ОПЕК+ решила нарастить добычу лишь на 100 тысяч баррелей в сутки. Этот шаг свидетельствует о том, что Байдену не удалось добиться поставленной цели, констатирует автор статьи. Мало того, такой объем выглядит буквально оскорблением американского лидера с его требованиями при условии, что тот еще 2019 году угрожал «исключить» Саудовскую Аравию за несоблюдение прав человека.