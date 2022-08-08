Новости0

Решение Эр-Рияда по объему увеличения добычи нефти стало оскорблением для Байдена

Решение Эр-Рияда по объему увеличения добычи нефти стало оскорблением для Байдена
globallookpress/Stefan Klein

Объем, на который Саудовская Аравия увеличит добычу нефти, является «пощечиной» главе Белого дома Джо Байдену, считает издание Advance.

Президент США ранее пытался уговорить Эр-Рияд, который является основным игроком в ОПЕК, максимально нарастить производство сырья. В этом случае можно было бы ожидать падения мировых цен на ресурс, что отвечает интересам американцев.

Однако Саудовская Аравия совместно с другими участниками ОПЕК+ решила нарастить добычу лишь на 100 тысяч баррелей в сутки. Этот шаг свидетельствует о том, что Байдену не удалось добиться поставленной цели, констатирует автор статьи. Мало того, такой объем выглядит буквально оскорблением американского лидера с его требованиями при условии, что тот еще 2019 году угрожал «исключить» Саудовскую Аравию за несоблюдение прав человека.

Между тем предшественник Байдена Дональд Трамп заявил, что политика нынешнего лидера США нанесла стране больше вреда, чем пять самых худших президентов за всю историю государства, пишет URA.RU

Advance Байден добыча нефти нефть опек+ саудовская аравия
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.