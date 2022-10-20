Репродуктолог: Пугачева может не быть биологической матерью Лизы и Гарри

Она считает, что Примадонна обманывает свою многомиллионную аудиторию, говоря о том, что заморозила свои яйцеклетки 20 лет назад, в 2002 году, пишет Пятый канал. Такая технология, как сообщается, в те времена еще не была настолько развита, чтобы сохранять яйцеклетки в замороженном и размороженном состоянии, при этом не повреждая их.