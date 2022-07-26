В освобожденных от украинских националистов районах Харьковской области постепенно налаживается мирная жизнь, чему активно способствуют российские волонтеры и активисты партии «Единая Россия».
Репортеры Федерального агентства новостей сообщили об открытии гуманитарного центра в освобожденном от ВСУ городе Волчанске, который находится всего в десяти километрах от границы с РФ. Все надежды и планы на будущее у жителей этого района Харьковской области неразрывно связаны с Россией, отмечают корреспонденты ФАН.
Активные боевые действия обошли уютный провинциальный Волчанск стороной, только несколько десятков три частных домовладений пострадали от огня украинской артиллерии. Этот ущерб нельзя сравнить с ужасающими разрушениями от действий ВСУ и нацбатов в других регионах, отмечают местные жители.
Центр гуманитарной помощи гражданскому населению Волчанска был открыт усилиями команды депутата Госдумы Артема Турова. В ближайшее время этот центр сможет предоставлять кроме продуктовых наборов и необходимого набора промтоваров медико-диагностические услуги, сообщили журналисты ФАН.