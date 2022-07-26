Репортеры Федерального агентства новостей сообщили об открытии гуманитарного центра в освобожденном от ВСУ городе Волчанске, который находится всего в десяти километрах от границы с РФ. Все надежды и планы на будущее у жителей этого района Харьковской области неразрывно связаны с Россией, отмечают корреспонденты ФАН.