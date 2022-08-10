Repka Pi заменит Raspberry Pi в России

Резидент фонда «Сколково» НПО «РэйнбовСофт» совместно с партнером НПО «Интеллект» разработал малогабаритный одноплатный компьютер Repka Pi. Запуск его производства запланирован на октябрь 2022 года, сообщила пресс-служба фонда.



Так выглядит Raspberry Pi 3, но Repka Pi не должен сильно отличаться

«Repka Pi, как и его известный аналог Raspberry Pi 3 из Великобритании, предназначен для широкого круга задач, в первую очередь, в качестве платформы для обучения IT-специальностям. Компьютер можно также использовать для взаимодействия по промышленным интерфейсам с разными устройствами, как встраиваемую систему сбора данных, управления, передачи информации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что, хотя размеры, основные интерфейсы и внешний вид идентичны Raspberry Pi 3, но российский Repka Pi показывает на 15-20% лучшую производительность. Кроме того, его элементная база строится на компонентах из России и Китая. Начало производства запланировано, по данным фонда, на октябрь 2022 года.

«Идея проекта появилась на фоне санкционных ограничений и совпала с существующей разработкой решений для обучения робототехнике и программированию. Платформа позволяет оснастить образовательные организации российским решением и вывести на новый уровень подготовку IT-специалистов. В будущем мы готовы масштабировать производство для удовлетворения потребностей всей России», – сказал руководитель НПО «РэйнбовСофт» Анатолий Рябов.