Рэпера Ар Келли приговорили к 30 годам тюрьмы за педофилию и секс-торговлю несовершеннолетними

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R. Kelly

Американского рэп- и R&B-исполнителя Ар Келли (R. Kelly, настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли), исполнителя хита I Believe I Can Fly, приговорили к 30 годам тюрьмы за сексуализированное насилие и торговлю несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.

В сентябре прошлого года музыканта признали виновным в преступлениях сексуального характера, теперь к этим обвинениям добавились новые. Обвинение пришло к выводу, что 55-летний артист использовал свою популярность, чтобы эксплуатировать несовершеннолетних, манипулировать ими и принуждать их выполнять его требования, в том числе сексуального характера. Было доказано, что Ар Келли держал своих жертв в плену и заставлял просить разрешения, чтобы поесть или сходить в туалет. Так, одна из девушек рассказала, что певец в течение двух дней держал ее без еды и воды, а затем изнасиловал. Обвинения в создании “секс-секты” звучали и раньше, но только сейчас их удалось доказать.



Ар Келли в суде

Ар Келли также признали виновным в нарушении так называемого закона Манна — федерального закона США, запрещающего транспортировку людей через границы штатов для “любых действий сексуального характера”.

Было установлено, что Ар Келли участвовал в преступной деятельности на протяжении 25 лет. Также в ходе слушания стало известно, что Ар Келли подделал документы 15-летней девочки — исполнительницы Алии, чтобы получить возможность легально зарегистрировать с ней брак. Они поженились в 1994 году, суд позже признал их брак незаконным из-за возраста певицы. В 2001 году Алия погибла в авиакатастрофе.

Обвинение требовало приговорить рэпера более чем к 25 годам тюремного заключения, его адвокаты добивались смягчения тюремного срока — не более 10 лет, поскольку больший срок для Ар Келли будет “равносилен пожизненному заключению”.

Сторона защиты заявила, что Ар Келли в детстве сам подвергался сексуализированному насилию со стороны члена семьи. Кроме того, в детстве в него стреляли и он стал свидетелем убийства своего друга. Эти факты травматического опыта были учтены при вынесении приговора, но не позволили уменьшить тюремный срок:

Вы учили своих жертв, что любовь — это порабощение и насилие. Вы оставили за собой след из разбитых жизней,

— заявила судья Энн Доннелли.

Сам Ар Келли не признал свою вину. Рэпера годами обвиняли в сексуализированном насилии начиная с 1997 года. Его арестовывали в 2002, 2003 и 2019 годах, но каждый раз освобождали.

Ар Келли — обладатель трех премий “Грэмми”. Широкую известность он получил в 1995 году после выхода песни I Believe I Can Fly. В его дискографии 14 альбомов — продажи альбомов после начала судебного процесса выросли в пять раз.