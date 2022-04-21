Рэпера A$AP Rocky арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса

A$AP Rocky

Рэпера A$AP Rocky задержали в аэропорту Лос-Анджелеса по подозрению в вооруженном нападении. Информацию об этом опубликовала полиция Лос-Анджелеса.

По данным сотрудников правоохранительных органов, музыкант выстрелил в своего знакомого и нанес ему травму. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, а Раким Майерс (настоящее имя рэпера) сбежал с места преступления вместе с двумя другими участниками инцидента. По словам пострадавшего, рэпер выстрелил в него несколько раз. Инцидент произошел в ноябре 2021 года.

Позже рэпера освободили из-под ареста под залог в 500 тысяч долларов.

Это уже не первые проблемы рэпера с законом — в 2019 году A$AP Rocky задержали за участие в уличной драке в Швеции. Музыкант провел месяц под стражей и был приговорен к условному наказанию.

Перед задержанием A$AP Rocky прилетел в Лос-Анджелес с Барбадоса, где отдыхал вместе со своей беременной возлюбленной Рианной. Пара отправилась на родину певицы после слухов о том, что Рианна бросила рэпера, когда он изменил ей с ее подругой, дизайнером Аминой Муадди. Пара комментировать слухи не стала, сама Муадди их опровергла.